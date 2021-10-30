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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum ilçesinde bir otomobilin diğerine arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum ilçesinde bir otomobilin diğerine arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop Yolu üzerinde Çatalçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. yönetimindeki 55 AK 999 plakalı otomobil, N.Ö.'nün kullandığı 34 BTA 362 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu 34 BTA 362 araçta arka koltukta oturan A.Ö. (50) ve N.Ö. (51) hafif şekilde yaralandı. 112'ye yapılan ihbar sonrası bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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