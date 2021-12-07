Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisi Sanayi Sitesi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışıklarında duraklayan Mustafa E.'nin kullandığı 55 DL 453 plakalı otomobile, Bilal A. yönetimindeki 34 BC 8461 plakalı otomobil duramayarak arkadan çarptı. Çarpma sonucunda iki araç sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 acil ambulans ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.