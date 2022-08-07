Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazazında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu Akçay mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdi T. idaresindeki 06 AH 1270 plakalı hafif ticari araç yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp dolmuş durağına çarptı. Kazada, araç sürücüsü Hamdi T. ile yanında bulunan İrem B. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.