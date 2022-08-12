İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Medine T. idaresindeki 55 BH 410 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje çıktı Kazada araç sürücüsü Medine T. ile Esra K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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