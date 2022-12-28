Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Güler idaresindeki 55 EA 837 plakalı otomobil ile Görkem Aslan yönetimindeki 34 RY 5484 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.