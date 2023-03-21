İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emel Uçar idaresindeki 52 FT 211 plakalı otomobil ile İzzet Deryal yönetimindeki 55 ABF 626 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araç sürücüsü İzzet Deryal ile yanında bulunan Selçuk Kaya yaralandı. Yaralılar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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