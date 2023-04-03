Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sunay Y. idaresindeki 55 AEU 901 plakalı minibüs ile Gökdeniz A.'nın kullandığı 55 AGZ 481 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ergül A. ve Asiye A. yaralandı. Yaralılar Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.