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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Çarşamba Mahallesi Samsun-Ordu karayolunun 41. kilometresi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Zeynep Kurumahmut idaresindeki 35 AND 413 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan alt kısmı beton olan PTS direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Zeynep Kurumahmut (42) ile Ebru Ceren Özen (20) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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