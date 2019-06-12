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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Acıklı mevkisinde saat 15.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Beysu (29) idaresindeki 57 AJ 644 plakalı otomobil, Cevdet Karaman (85) yönetimindeki 55 RT 513 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Hasan Beysu ile Cevdet Karaman ile Hüseyin Beysu (29)yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cevdet Karaman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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