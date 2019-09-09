Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Yibitaş Kavşağı'nda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Atay (86) idaresindeki 57 AS 354 plakalı otomobil Kavak'tan Samsun merkez istikametine seyir halindeyken kırmızı ışıkta bekleyen Nevzat Zan idaresindeki 55 ST 686 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Sabri Atay ile diğer araçta bulunan Kevser Zan (48) ve Hatice Can (53) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.