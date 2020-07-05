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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun’da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Tekekköy ilçesi Samsun Ordu karayolu Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Yavuz idaresindeki 05 T 0175 plakalı ticari taksi, Okan Çorumoğlu yönetimindeki 34 BRK 301 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Yunus Emre Yavuz ile Vural Kurt ve Yeşim Ay yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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