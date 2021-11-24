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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Sarıışık mevkisi Samsun-Ankara karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Yeşilnar idaresindeki 06 LB 416 plakalı otomobil ile Ünsal Kop yönetimindeki 55 DU 825 plakalı cip çarpıştı. Kazada, Hacer Kavak, Halime Kavak ve Gülseren Yeşilnar yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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