İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir halinde olan 54 ZY 085 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 6 yaşındaki çocuk kırılan ön camdan savrulup yola düşerek yaralandı. Kazada 4 yetişkin, 3 çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.