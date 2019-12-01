İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisi Sinop yolu üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Polat idaresindeki 34 BBM 178 plakalı otomobil, Şehit Harun Ateş Caddesi'nden gelip Taflan ışıklı kavşaktan karşıya geçmek isteyen Merve Gündoğdu yönetimindeki 55 YC 596 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Merve Gündoğdu (21) ile Emel Polat (38), Zeynep Nil Polat (4) ve Ali Yavuz Polat (3) yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.