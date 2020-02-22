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Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Yosunlu mevkisi Samsun Ankara karayolu 23. kilometresinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Turan Bilmez idaresindeki 60 NS 868 plakalı otomobil, Mustafa Can yönetimindeki 55 AOL 14 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Mustafa Can ile Meral Can (40), Yiğit Efe Can (10) ve Çınar Ahmet Can (3) yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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