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Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü A. (41) idaresindeki 55 KF 524 plakalı Terme Belediyesine ait hafriyat kamyonunun arızalanması sonucu sürücü kamyonu yol kenarına park etti. Aynı yönde seyir halinde ilerleyen Eren A. (27) idaresindeki 52 LD 502 plakalı otomobil, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil içerisinde bulunan sürücü Eren A., Tahsin A., Mustafa A. ve Nezir A. yaralandı. Kazada araç içerisinde sıkışan Tahsin A. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı.


Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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