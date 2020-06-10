İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nizamettin Çelik idaresindeki 41 ADY 501 plakalı otomobil kırmızı ışıkta duran Engin Demiray yönetimindeki 34 ACP 852 plakalı otomobile çarptıktan sonra yolun sol şeridinde kırmızı ışıkta duran Muharrem Düzel idaresindeki 06 COV 35 plakalı kamyonetin sağ yan kısmına vurdu. Kazada, Fatma Sürmeli (38), Umut Sürmeli (7), Güler Çelik (24) ve Akif Demir Çelik yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.