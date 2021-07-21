Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 54. kilometresinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derya Gökçelik (44) idaresindeki 55 BBN 08 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Kazada, araç sürücüsü Derya Gökçelik ile Cemre Gökçelik (10), Kaan Gökçelik (4) ve Mevlüt Avcı (31) yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi atına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.