Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Kamalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Birinci idaresindeki 06 FE 1929 plakalı otomobil ile Selim Dilmeç yönetimindeki 55 UC 441 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Hasan Birinci ile Ali Kağan Birinci, Yiğit Alp Birinci ve Aslıhan Birinci yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.