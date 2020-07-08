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Samsun'da trafik kazası: 5 kişi ağır yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 27. kilometresi Çınarlık mevkisinde saat 05.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden Aydın Dalkıç, idaresindeki 06 BZY 612  plakalı Fiat marka otomobil demir bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Aydın Dalkıç, eşi Arzu Dalkıç (30), çocukları Emir Berk Dalgıç (9), Muhammet Efe Dalgıç (9) ve sürücünün ablası Aysel Söyler (51) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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