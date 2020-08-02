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Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesi Samsun Sinop karayolu Bedeş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. idaresindeki 01 EFY 18 Ford marka otomobil, Aytekin S. yönetimindeki 55 SV 587 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 01 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, Aytekin S.(58), Nihat C.(50), Batuhan C.(20), Berati D.(52) ve Hayriye D.(52) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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