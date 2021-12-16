Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit Karakut idaresindeki 55 BJ 069 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp karşı şeride geçerek Hayati Vural idaresindeki 55 C 0345 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Hamit Karakut ile Canan Adıgüzel, Sena Köhserli, Zeynep Ece Köhserli ve Zümra Asel Köhserli yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.