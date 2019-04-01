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Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun’da kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun'da kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Topal idaresindeki 55 ZP 034 plakalı kapalı kasa kamyonet ile Hasan Öztürk yönetimindeki 55 GZ 698 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, kapalı kasa kamyonet sürücüsü Kenan Topal ile Büşra Topal, Nurgul Topal, Meryam Topal ve İlknur Topal ile otomobil sürücüsü Hasan Öztürk yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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