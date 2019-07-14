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Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Çarşamba-Ayvacık Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bünyamin A. yönetimindeki 55 ACB 852 plakalı otomobil, aynı yönde önünde bulunan Tunahan D. idaresindeki 55 EB 606 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Bünyamin A. ve Tunahan D. ile Yusuf K., Buse A., Şeyma Fadime A. ve Merve Ç. yaralandı.


Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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