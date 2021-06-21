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Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Samsun-Sinop karayolu Dereköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris Sarıoğlu idaresindeki 55 ACA 653 plakalı otomobil ile Hikmet Ayvacı yönetimindeki 34 LV 9068 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri İdris Sarıoğlu ve Hikmet Ayvacı ile Hakan Çeliktaş, Gökhan Kocakaya, Salih Kocakaya ve Nuran Ayvacı yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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