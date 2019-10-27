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Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal K.'nin idaresindeki 55 KD 389 plakalı hafif ticari kamyonet köprü üzerinde park halinde bekleyen Hasan Y. yönetimindeki 55 VD 920 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmayla birlikte Ordu istikametine ilerleyen 19 ABB 122 plakalı cip ise 55 KD 389 plakalı hafif ticari kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari kamyonet içerisinde bulunan Erdal K., Fatma K. ve Nuriye K. yaralanarak araç içerisinde sıkıştı. Diğer araçlarda bulunan Ege B., Bilge B. İhsaniye B. ve Şaziye T.'de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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