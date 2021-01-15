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Samsun'da trafik kazası: 8 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 56. kilometrede saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Alper Yıldız (48) idaresindeki 55 LF 034 plakalı panelvan minibüsün yağmurdan dolayı ıslak yolda kayarak direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu su kanalına çarpıp savruldu. Kazada, araç sürücüsü Hasan Alper Yıldız ile Mehmet Ak (38), Miraç Kaya (7), Ecem Nur Kaya (10), Gülsüm Çıtak (36), Hatice Örnek (53), Güllü Kaya (41) ve Fatma Ak (45), yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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