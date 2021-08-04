Samsun'da trafik kazası: 8 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yakalandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Gürgendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meral K. idaresindeki 55 AVC 20 plakalı otomobil, plakası tespit edilemeyen çekiciye çarpıp savrularak aynı istikamete seyir eden Ozan G. yönetimindeki 05 BE 959 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Meral K. ve kamyon sürücüsü Ozan G. ile Meliha İ., Defne E., İrem Fatma K., Yağmur Melisa İ., Duygu Özge İ. ve Ege E. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.