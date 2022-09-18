Samsun'da trafik kazası: 8 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksel Carlı idaresindeki 55 GS 400 plakalı otomobil, kavşakta Adem Çetin yönetimindeki 55 KE 679 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Göksel Carlı ve Adem Çetin ile Mafiye Çetin, Zübeyir Çetin, Mustafa Çetin, Ali Carlı, Seyhan Çetin, Melek Carlı yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.