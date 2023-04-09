Samsun'da traktör ağaca çarptı: 1 ölü

Samsun'da yoldan çıkan traktörün ağaca çarparak durduğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Ambarpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Eroğlu (44) idaresindeki traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarparak durdu. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü 3 çocuk babası Mustafa Eroğlu ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Eroğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.