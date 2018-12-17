Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Karaköy Mahallesi Çokal mevkisinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 çocuk babası Hulusi Comart (40) idaresindeki 55 PM 124 plakalı traktörü ile tarladan dönerken traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan Hulusi Comart olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.