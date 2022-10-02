Samsun'da traktör devrildi: 5 yaralı

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesinin Yeşilalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Çakır idaresindeki traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada, traktör sürücüsü Ercan Çakır, Soner Çakır, Hanife Çakır, Gülcan Akkuş ve Zeynep Akkuş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.