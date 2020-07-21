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Samsun'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun’da traktörün şarampole yuvarlanması sonucu 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Samsun'da traktörün şarampole yuvarlanması sonucu 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sarıdibek Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Ünal (32) idaresindeki traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, traktörde bulunan 13 yaşındaki Aysel Ünal hayatını kaybederken, traktör sürücüsü Hikmet Ünal ile annesi Emine Ünal yaralandı. Emine Ünal ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Hikmet Ünal ise kaza yerinden Sağlık Bakanlığı 112 acil servise ait ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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