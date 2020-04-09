Samsun'da tramvay saatleri değişti

Açıklamaya göre tramvay, Yurtlar-Rektörlük seferleri 06.00-06.30 20 dakika, 06.30-08.00 14 dakika, 08.00-09.00 20 dakika, 09.00-14.00 24 dakika, 14.00-19.00 20 dakika, 19.00-21.00 30 dakika, 21.00-24.00 saatlerinde 40 dakikada bir yapılacak.

Rektörlük-Belediyeevleri seferleri 06.00-06.30 10 dakika, 06.30-08.00 7 dakika, 08.00-09.00 10 dakika, 09.00-14.00 12 dakika, 14.00-19.00 10 dakika, 19.00-21. 00 15 dakika, 21.00-24.00 saatlerinde 20 dakikada bir yapılacak.

Belediyeevleri-Tekkeköy seferleri 06.00-06.30 20 dakika, 06.30 - 08.00 14 dakika, 08.00-09.00 20 dakika, 09.00- 14.00 24 dakika, 14.00-19.00 20 dakika, 19.00-21.00 30 dakika, 21.00-24.00 saatlerinde 40 dakikada bir yapılacak.

Ekspres ve ring hareket saatleri güncellemesine göre ise E1, E3, E7 ve E8 kodlu ekspres hatları ile R4, R5, R7, R10, R12, R13, R21, R25 ve R28 kodlu ring hatlarında saat 21.00'den sonraki seferler yapılmayacak.

Ayrıca hastaneler bölgesine hizmet veren T1, T2, T3 ve E5 hatlarının çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yok.