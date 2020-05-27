Samsun'da tramvay seferlerinde ‘normalleşme'

San. ve Tic. A.Ş. (SAMULAŞ) tarafından tramvay seferlerinde sıklığın artırıldığı açıkladı. Uygulama bir 'normalleşme' adımı olarak yorumlandı.

Açıklamaya göre tramvayın, Tıp Fakültesi-Rektörlük seferleri 06.15-06.45 12 dakika, 06.45-09.00 10 dakika, 09.00-20.00 12 dakika, 20.00-21.00 20 dakika, 21.00-23.45 saatlerinde 30 dakikada bir yapılacak.

Rektörlük-Belediyeevleri seferleri 06.15-06.45 6 dakika, 06.45-09.00 5 dakika, 09.00-20.00 6 dakika, 20.00-21.00 10 dakika, 21.00-23.45 saatlerinde 15 dakikada bir yapılacak.

Belediyeevleri-Tekkeköy seferleri 06.15-06.45 12 dakika, 06.45-09.00 10 dakika, 09.00-20.00 12 dakika, 20.00-21.00 20 dakika, 21.00-23.45 saatlerinde 30 dakikada bir yapılacak.