İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da tramvay seferlerinde ‘normalleşme'

Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat.

San. ve Tic. A.Ş. (SAMULAŞ) tarafından tramvay seferlerinde sıklığın artırıldığı açıkladı. Uygulama bir 'normalleşme' adımı olarak yorumlandı.


Açıklamaya göre tramvayın, Tıp Fakültesi-Rektörlük seferleri 06.15-06.45 12 dakika, 06.45-09.00 10 dakika, 09.00-20.00 12 dakika, 20.00-21.00 20 dakika, 21.00-23.45 saatlerinde 30 dakikada bir yapılacak.


Rektörlük-Belediyeevleri seferleri 06.15-06.45 6 dakika, 06.45-09.00 5 dakika, 09.00-20.00 6 dakika, 20.00-21.00 10 dakika, 21.00-23.45 saatlerinde 15 dakikada bir yapılacak.


Belediyeevleri-Tekkeköy seferleri 06.15-06.45 12 dakika, 06.45-09.00 10 dakika, 09.00-20.00 12 dakika, 20.00-21.00 20 dakika, 21.00-23.45 saatlerinde 30 dakikada bir yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.