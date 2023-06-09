Samsun'da tramvaylar çarpıştı: 1'i ağır 14 yaralı

Samsun'da bir tramvayın köprüde önündeki tramvaya arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.40 sıralarında raylı sistem hattı İlkadım ve Canik ilçeleri sınırında bulunan Mert Irmağı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy yönüne giden 5512-A numaralı tramvay, önünde seyir eden 5509-A numaralı tramvaya henüz bilinmeyen bir nedenle duramayarak arkadan çarptı.

Kaza, 112'ye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5512 numaralı tramvayın vatmanı trende sıkışırken, her iki trendeki çok sayıda yolcu da yaralandı. Vatman, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından Samsun'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.