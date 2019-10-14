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Samsun'da tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Samsun’da bir kişiyi tüfekle ateş ederek yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişiyi tüfekle ateş ederek yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün saat 14.45'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan C.A. (25) yaralandı. Polis aracıyla özel bir hastaneye kaldırılan C.A. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen E.S.(24) ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili E.S.'yi yakalanarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan E.S., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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