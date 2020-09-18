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Samsun'da tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti

Samsun’da tüfekle vurulan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da tüfekle vurulan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinin Söğütpınar Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle belinden vurulan Kemal Kalaycı (60) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Kalaycı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kemal Kalaycı'nın kavgayı ayırmak isterken 18 yaşlarındaki A.K. tarafından tüfekle ateş edilmesi sonucu vurulduğu iddia edildi. Jandarma ekipleri kaçan A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayda ilgili soruşturma devam ediyor.

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