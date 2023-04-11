Samsun'da tur otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Samsun'da tur otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Eğercili mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Uzunca idaresindeki 55 BS 275 tur otobüsü ile İsmet Bozdemir'in kullandığı 55 ACM 463 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İsmet Bozdemir (56) ağır yaralandı. Ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Bozdemir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otobüste bulunan yolcuların AK Parti Terme Gençlik Kolları üyeleri olduğu ve milletvekili aday tanıtımı için Ankara'ya toplantıya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.