İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da Türk halk müziği konseri

Samsun Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Yetişkinler Korosu, 46 kişilik ekiple müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.


Atakum Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği Yetişkinler Korosu, Şef Ali Cevat Şahvelioğlu yönetiminde unutulmaz bir konserle müzikseverlerle buluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


46 kişilik koro ekibiyle yürütülen, iki bölümden oluşan ve 27 eserin yer aldığı konsere izleyenler hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin sonunda Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Yetişkinler Korosu uzun süre alkışlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.