Samsun'da Türk halk müziği konseri

Atakum Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği Yetişkinler Korosu, Şef Ali Cevat Şahvelioğlu yönetiminde unutulmaz bir konserle müzikseverlerle buluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

46 kişilik koro ekibiyle yürütülen, iki bölümden oluşan ve 27 eserin yer aldığı konsere izleyenler hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin sonunda Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Yetişkinler Korosu uzun süre alkışlandı.