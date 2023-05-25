Samsun'da Türk somonu hasadı başladı

Samsun'da üretilen Türk somonunun ilk hasadı yapıldı.

Yakakent ilçesinde ilk Türk somonu hasadı gerçekleştirildi. Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, yeni sezon Türk somonu hasadının hayırlı ve bol bereketli olmasını temenni ettiği konuşmasında; Samsun'da Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi almış 35 tesis bulunduğunu ve bunun 12'sinin Yakakent ilçesinde yer aldığını belirtti.

“10 bin 778 ton su ürünlerinin yetiştiricilik yolu ile üretimi gerçekleştirildi”

İl genelinde yetiştirdikleri kültür balıkları hakkında bilgiler veren İbrahim Sağlam, “İlimizde yürütülen Su Ürünleri Yetiştiriciliği Projesi kapasitesi yılda 20 bin 832 ton olup, bunun 15 bin 223 tonu alabalık, 5 bin 540 tonu levrek balığıdır. Geçtiğimiz 2022 yılında Samsun'da; ağ kafeslerde 8 bin 669 ton alabalık ve 2 bin 109 ton da levrek olmak üzere toplamda 10 bin 778 ton su ürünlerinin yetiştiricilik yolu ile üretimi gerçekleştirildi. Bakanlığımız, destekleme ödemelerinde büyük alabalık üretimi için tonaj sınırlaması getirdiğinden tesis başına 350 tona kadar destek ödemesi yapılmıştır. Bu kapsamda, 2022 yılında; toplam 7 bin 149 ton Türk somonu üretimi gerçekleşmiş ve bunun 5 bin 173 tonuna kg başına 1,50 TL'den olmak üzere 5 milyon 972 bin lira destekleme ödemesi yapılmıştır. Bugün ilk hasadını gerçekleştirdiğimiz Türk Somonunun ilimize ve ülkemiz tarım ve ticaretine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Derbent Baraj Gölü'nde yetiştirilen alabalıkların bir kısmının iç piyasada tüketildiğini, büyük bir kısmınınsa ortalama 500- 600 gram ağırlığa ulaşınca Yakakent ilçesinde bulunan Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerine nakledilerek 4-5 kg ağırlığa ulaşınca Türk somonu olarak ihraç edildiğini aktaran Sağlam, bu yolla ülkeye önemli miktarda döviz sağlandığını vurguladı.

Programa ayrıca Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman ile ilgili şube müdürleri, teknik personel ve üreticiler katıldı.