Samsun'da Türk somonu hasadı

Samsun'da Türk somonunun ilk hasadı yapıldı.

Yakakent ilçesinde Türk somonunun ilk hasadı gerçekleştirildi. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da Su Ürünleri Yetiştiriciliği yapan ve yetiştiricilik belgesi almış toplam 37 adet tesis bulunduğunu, Samsun su ürünleri yetiştiriciliği proje kapasitesinin 20 bin 990 ton olduğunu, bunun 12 bin 233 tonu alabalık, 8 bin 688 tonu levrek olduğunu belirtti.

Müdür Sağlam, 2021 yılında Samsun'da ağ kafeslerde 9 bin 192 ton alabalık, bin 587 ton levrek olmak üzere toplam 10 bin 779 ton su ürünlerinin yetiştiricilik yolu ile üretiminin gerçekleştirildiğini, 2021 yılında 350 tonu içi temizlenmiş olmak üzere, toplam 3 bin 67 ton Türk somonuna, 4 milyon 516 bin TL destekleme yapıldığını ifade etti.

Derbent Baraj Gölü'nde yetiştirilen alabalıkların bir kısmının iç piyasada tüketildiğini belirten Sağlam, "Büyük bir kısmının ise ortalama 500-600 gram ağırlığa ulaşınca Yakakent ilçemizde bulunan su ürünleri yetiştiricilik tesislerine canlı olarak naklediliyor. 4-5 kg ağırlığa ulaşıncaya kadar büyütülüp Türk somonu olarak ihraç ediliyor. Bu yolla ülkemize önemli miktarda döviz sağlanıyor. Yeni sezon Türk somonu hasadının Samsun'a ülkemize hayırlı ve bol bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yakakent ilçesinde yapılan ilk hasada ayrıca Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, şube müdürleri ve teknik elemanlar katıldı.