Samsun'da türkü gecesi

Samsun İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu'nda eğitimlerini sürdüren koristler, Acem Tekkesi'nde düzenlenen ‘Solistler Geçidi' konseri ile dinleyenlere türkü ziyafeti sundu.

Farklı yörelerin eserlerinin seslendirildiği konserde türküseverlerin karşısına çıkan koristler, solo performansları ile salonu dolduran dinleyicilere türkü şöleni yaşattı. Performanslarıyla dileyenleri kendilerine hayran bırakan koristlere konser boyunca İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve türküseverler birlikte eşlik etti. Türkülerle zaman zaman hüzünlenen, zaman zaman nostalji yaşayan izleyiciler, hareketli eserlerde adeta yerlerinde duramadı. Gecede toplam 18 eser seslendiren koristler konser sonunda ayakta alkışlandı.

“Kültür ve sanatın kalbi İlkadım”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Türkiye'nin dört bir köşesinden müzik esintilerini bizlere sunan THM Koromuzun koristlerine ve onları bugüne hazırlayan Şef Hızır Aydın'a teşekkür ediyor. Koroyu dinlerken bu ülkede yaşamakla ne kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha hatırladık. Bu ülke gerçekten sazıyla, sanatçısıyla, sizler gibi sanata sahip çıkan insanlar oldukça hep bu güzelliklerle yaşayacağız. İlkadım'da sanat var. Ben şehrimizde kültür ve sanat adına yapılan etkinliklerde ortaya çıkan sinerjinin bütün Türkiye'ye örnek olmasını istiyorum. Halkımıza türküler gibi ömürlük, türküler gibi saf, türküler gibi temiz ve türküler gibi sevgi dolu günler diliyorum" dedi.