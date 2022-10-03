Samsun'da ücretsiz sanat kursları

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 11 branşta düzenlediği ücretsiz sanat kurslarında kayıtlar 5 Ekim'de sona erecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen kurslar ilgi görüyor. Piyano, keman, bağlama, ut, gitar, Türk halk müziği korosu, Türk sanat müziği çocuk korosu, tiyatro, halk dansları, diksiyon ve güzel konuşma gibi 11 branşta düzenlenen kurslardan 3.5 yılda 2 bin 500 kişi yararlandı. 2021- 2022 eğitim döneminde 850 kişi yetenekli olduğu alanlarda eğitim alma imkanı yaşadı.

Yeni dönem kayıtları için son tarih 5 Ekim

Bu yılda 11 farklı branşta düzenlenen ve eylül ayı itibariyle kayıtların alınmaya başladığı kurslar için son başvuru tarihi 5 Ekim olarak belirlendi. 7 yaş ve üzeri herkesin başvurabileceği kurslar, seçmelerin ardından ekim ayı sonunda eğitim vermeye başlayacak.

Sosyal belediyeciliğe her yönüyle önem verdiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Belediyeciliğin en önemli ayağı sosyal belediyecilik. Biz bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize kısacası insanımıza daha iyi bir gelecek sunma adına gayret ediyoruz. Onlar yeteneklerini keşfedebilsin diye birçok branşta ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Bu kurslarda geleceğin sanatçıları yetişiyor” dedi.