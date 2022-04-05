Samsun'da üreticiye patates ve kuru fasulye tohumluğu dağıtımı

Samsun'da yürütülen “Patates ve Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” kapsamında Havza ilçesinde patates ve kuru fasulye tohumluğu dağıtımı yapıldı.

Törende konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “İlimizde yürütülen Patates Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın desteği ile Havza, Vezirköprü, Ladik ilçelerimizde 50 üreticimize 170 dekar alan için 50 ton tohumluk dağıtılmıştır. Bu kapsamda Havza ilçemizde 17 üreticimize 17 ton, Vezirköprü ilçemizde 25 üreticimize 25 ton ve Ladik ilçemizde 8 üreticimize 8 ton patates tohumluğu teslim edilmiştir. Projemize yüzde 75 hibe verilmiş, yüzde 25 çiftçi katkısı alınmıştır. Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında ise 333 üreticimize 1000 dekar alanda uygulanmak üzere 10 ton kuru fasulye tohumluğu Bafra, Asarcık, Kavak, Vezirköprü, Ladik, Havza ilçelerimiz üreticilerine teslim edilmiştir” dedi.

Programa Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz, oda ve birlik başkanları, sivil toplum kuruluşu örgütleri, siyasi parti ilçe başkanları, şube ve ilçe müdürleri, teknik personel ve Havzalı üreticiler katıldı.