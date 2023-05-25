Samsun'da üretilen 134 türden 10 milyon fidan Türkiye'yi yeşillendiriyor

SAMSUN (İHA) – Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'daki fidanlıklarda üretilen 134 türden 10 milyon fidan Türkiye'nin tüm illerine gönderilerek ülkenin yeşillenmesine katkı sağlanıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da 2002 yılında 369 bin 517 hektar olan orman varlığı; aradan geçen yılların ardından yüzde 5,4 oranında arttırılarak 389 milyon 478 hektar alana yükseltildi. Müdürlük Samsun'da 32 inşaat, 45 orman, 3 hayvancılık ve 4 diğer kamu hizmeti olmak üzere toplam 84 projenin yapımına devam ediyor.

Yılda 134 türde 10 milyon fidan üretilerek Türkiye yeşillendiriliyor

Samsun'da ‘fidan üretim ve bakım çalışmaları' kapsamında 134 türde fidan üretilip, Türkiye'nin ağaçlandırmaya müsait her bölgesine gönderiliyor. Yılda 134 türde 10 milyon fidan üretilip, tüm bölgelere dağıtılarak Türkiye'nin yeşillenmesine fayda sağlanıyor. ‘Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi' çerçevesinde ise Samsun'da şu ana kadar (Bafra, Vezirköprü ve Samsun) 1 milyon 590 bin fidan üretildi. Fidan üretiminin yıl sonuna kadar toplam 2 milyon 237 bin 210 adete ulaşması hedefleniyor. Ayrıca bu yatırım döneminde 100 bin adet fidanın bakımı yapılırken, yılsonuna kadar 800 bin adet fidanın da bakımının yapılması amaçlanıyor.

Orman köylülerine 6,2 milyon TL destek

Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Desteklenmesi Projesi (ORKÖY) faaliyetleri çerçevesinde Samsun'da 2023 yılında süt sığırcılığı, traktör, tambur, motorlu testere ve arıcılık olmak üzere 105 aileye toplamda 6 milyon 200 bin TL'lik kredi desteği verilecek. ORKÖY faaliyetleri ile orman köylüsüne destek sağlanması amaçlanırken, kırsal göçün de önüne geçilmek isteniyor.

Orman yangınları ile mücadele

Samsun ormanlarının yüzde 37'si 2. derece (Vezirköprü), yüzde 63'ü 3. derece (Bafra yüzde 27'si Samsun yüzde 36'sı) yangına hassas. Orman yangınları ile mücadele çerçevesinde 4 gözetleme kulesi, 7 arazöz, 36 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 116 orman yangın işçisi daima hazır bulunuyor. 2023 yılında şu ana dek herhangi bir orman yangınına rastlanılmadı.