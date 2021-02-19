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Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da 5 bin 32 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 5 bin 32 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi doğrultusunda R.N. ve H.A.'ya ait adreslerde ve şahısların üstlerinde yaptıkları aramalarda toplam 5 bin 32 kapsül sentetik ecza ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 500 TL para ele geçirdi. R.N. ve H.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.


Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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