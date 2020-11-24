İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan K.A. ile E.Ş.'nin adreslerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 130 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.A. ve E.Ş. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.