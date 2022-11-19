Samsun'da uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi

Samsun’da polis tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Samsun'da polis tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Samsun'un Terme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 56 personelin katılımıyla 3 farklı noktada gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında 229 araç ve 412 şahıs kontrol edildi. Uygulama kapsamında 1 şahsın üzerinden 0,86 gram metamfetamin, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Şüpheli şahıslarla ilgili adli işlemler başlatılırken, 4 motosiklete ve 1 araca ilgili trafik kanunları kapsamında toplamda 30 bin 690 TL idari para cezası uygulandı.