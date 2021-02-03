İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi tutuklandı

Samsun’da bir araçta metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir araçta metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorsikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliğine bağlı Yunus polisleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta yaptıkları aramada, 92,48 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan M.N., E.B. ve O.K. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.N., E.B. ve O.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.